Condoléances de Bouteflika à Poutine et Merkel

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé merdi un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine, suite à l'assassinat lundi de l'ambassadeur russe en Turquie. "C'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du lâche assassinat de feu Andrei Karlov, ambassadeur de la fédération de Russie en Turquie, un grand diplomate dont le rôle principal est de servir la paix, la coopération et le rapprochement entre les peuples russe et turc", a écrit le président de la République dans son message.

"Tout en condamnant avec la plus grande énergie cet acte vil et odieux que rien ne peut justifier, permettez-moi, M. le Président, en ces douloureuses circonstances, de vous présenter ainsi qu'à la famille du défunt, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et de vous exprimer mes sentiments de compassion et de solidarité", a souligné le chef de l'Etat.

Dans un autre message, adressé cette fois à la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Mme Angéla Merkel, le chef de l’Etat a condamné "avec la plus grande vigueur", l'attentat perpétré lundi soir contre un marché de Noël à Berlin. "C'est avec une profonde indignation que j'ai appris l'odieux attentat qui vient d'endeuiller votre pays, à Berlin, faisant plusieurs morts et blessés", écrit le chef de l'Etat dans son message.