Le projet de la loi sur la santé devant l’APN le 17 janvier prochain

Le projet de la loi sur la santé sera soumis à la Commission de la Santé, du Travail et des Affaires sociales de l'Assemblée populaire nationale (APN), le 17 janvier prochain, a affirmé mardi à El Tarf, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. "D’un commun accord avec les membres de la commission de la santé de l’APN, il a été convenu d’examiner le projet de la loi sur la santé, le 17 janvier prochain", a précisé le ministère en marge d'une cérémonie de mise en service de l’hôpital de la ville de Besbes. Il a indiqué que ladite commission devait étudier plusieurs dossiers relatifs à son secteur et que le report de l’examen du projet de la loi sur la santé, annoncé dans un premier temps pour décembre courant, était dicté par "le souci de permettre aux membres de cette commission de mieux se consacrer à ce projet".