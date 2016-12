Londres en état d’alerte après l’attaque de Berlin

Le Royaume Uni a décidé de revoir des plans de sécurité «par mesure de précaution» et de rester dans un état d’alerte après l’attentat de lundi à Berlin qui a fait au moins 12 morts et une cinquantaine de blessés et l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara, a indiqué mardi Scotland Yard. Les forces de sécurité britanniques vont revoir le dispositif sécuritaire mis en place, pour le renforcer davantage à même de sécuriser les citoyens, notamment durant les fêtes de fin d’année, a souligné un communiqué de la police. Il s’agira notamment de multiplier les patrouilles de la police armée dans les marchés de Noël de la capitale et dans toutes les villes, et autour de tous les évènements publics, a précisé Scotland Yard qui estime qu’une attaque similaire à celle de Berlin est «un scénario possible» à Londres.