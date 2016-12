Manifestation de colère à Tunis après un assassinat attribué à Israël

De 200 à 300 personnes ont manifesté mardi dans le centre de Tunis pour exprimer leur colère après l'assassinat d'un ingénieur tunisien la semaine dernière, attribué par le mouvement islamiste palestinien Hamas à Israël. Répondant à l'appel de partis politiques dont Al-Joumhouri (centre), les manifestants ont brandi des drapeaux tunisiens et palestiniens. Ils ont entonné l'hymne national, et effectué une courte marche sur l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère de la capitale. Les slogans contre l'Etat hébreu ont été nombreux: "avec le sang, avec notre âme, nous te vengerons Palestine", "Résistance, résistance! Ni réconciliation, ni chantage", "Non à la normalisation, la Tunisie n'est pas à vendre!"