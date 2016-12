Tramway d’Ouargla : lancement des essais au début de 2017

Les essais relatifs au tramway projeté à Ouargla, sur un tracé reliant le quartier Ennasr et le centre commercial, seront lancés au début de l’année prochaine, a appris mardi l’APS auprès du chef du projet. Cette opération permettra d’identifier les contraintes techniques qui pourraient entraver le bon fonctionnement du tramway, et précèdera l’entame de la phase commerciale du projet dont les travaux sont actuellement à 75% d’avancement, a précisé Larbi Moulay, lors d’une journée "portes-ouvertes" sur ce moyen de transport. La mise en service du tramway d’Ouargla, appelé à contribuer au développement socio-économique de la ville et à y renforcer le transport urbain, est prévue au début d’octobre prochain, a-t-il également fait savoir.