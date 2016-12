Le président Bouteflika reçoit le Premier ministre mauritanien

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu mardi à Alger le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, en visite de trois jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des mines, Abdessalem Bouchouareb, ainsi que les membres de la délégation mauritanienne.