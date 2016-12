Deglet Nouret la figue sèche de Beni Maouche labellisés

La datte Deglet Nour de Tolga et la figue sèche de Beni Maouche ont reçu officiellement mardi le label Indication géographique (label/IG) permettant à ces deux produits algériens d'avoir une reconnaissance et une protection au niveau local et à l'export. Des attestations de reconnaissance et d'encouragement ont été remises à l'Association de valorisation et de protection de la dénomination de la datte Deglet Nour de Tolga (Biskra) et à celle des producteurs de la figue sèche de Beni Maouche (Bejaia), en présence des ministres de l'Agriculture, du développement rural et de la Pêche, Abdessalem Chelghoum, et de la Communication, Hamid Grine et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.