Portugal : le niveau de menace terroriste reste modéré

Le niveau de menace terroriste au Portugal reste modéré en dépit des récents attentats commis en Europe, a déclaré mardi Helena Fazenda, Secrétaire générale du Service de sécurité intérieure du Portugal. Les forces et services antiterroristes concernés suivent de près les actes de violence survenus en Europe, selon un communiqué officiel publié mardi. Le Portugal est également en contact avec les organismes concernés, et recueille les informations pertinentes pour les évaluer, a ajouté le communiqué. Ce communiqué a été publié après l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, et l'attentat commis sur un marché de Noël berlinois, qui a tué au moins douze personnes lundi.