La prospérité mondiale n'a pas été partagée par tous

La prospérité n'a pas été partagée par tous et le monde doit faire preuve de solidarité humaine afin de remédier aux écarts de développement, a déclaré M. Ban ki-moon dans un message, mardi. Pour marquer la Journée internationale de la solidarité humaine, qui tombe mardi, M. Ban a fait remarquer que les inégalités, l'extrême pauvreté, le chômage, l'exclusion sociale et la dégradation de l'environnement continuent d'être des caractéristiques dominantes des sociétés, partout dans le monde. "En cette période de dissensions sur de nombreux problèmes mondiaux (des conflits armés aux migrations forcées), les gens doivent se tourner les uns vers les autres et défendre des causes communes, et non pas s'éloigner les uns des autres pour vivre dans la peur,'' a dit M. Ban.