Hausse sensible de la production des fourrages à Constantine

Une hausse "sensible" de la production des fourrages a été enregistrée dans la wilaya de Constantine, au titre de la saison agricole 2015-2016, par rapport à celle précédente, a-t-on appris mercredi auprès de la direction des services agricoles (DSA). La production des fourrages réalisée au titre de cette saison a atteint 470.550 quintaux contre 300.600 quintaux recensés, au titre de la campagne agricole 2014-2015, a précisé le chef du service de l’organisation et de la production et de soutien technique à la DSA, Djamel Benseradj.