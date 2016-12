La sécurité renforcée autour de Buckingham Palace

La sécurité a été renforcée par la police britannique mercredi, autour du palais de Buckingham en interdisant la circulation devant le château au moment de la relève de la Garde, cérémonie qui attire des milliers de touristes, selon un communiqué. "Depuis mercredi, la circulation, qui faisait déjà l'objet de restrictions, sera interdite entre 10H45 et 12H30 au moment de la relève de la Garde, une précaution nécessaire en raison de la présence de militaires et de touristes en ce lieu "iconique", a souligné Scotland Yard dans un communiqué. La police précise avoir "avancé" l'entrée en vigueur de cette mesure à la suite de l'attaque au camion-bélier qui a fait 12 morts et 48 blessés sur un marché de Noël de la capitale allemande.