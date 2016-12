Sellal inaugure la 25ème Foire de la production algérienne

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inauguré, mercredi au Palais des Expositions (Pins maritimes), la 25ème Foire de la production algérienne à laquelle prennent part plus de 400 entreprises nationales de différents secteurs d'activités dont, pour la première fois, l'industrie militaire. Lors de la cérémonie d'inauguration de cette manifestation économique, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Placée sous le thème "Encourager l'investissement et préserver l'économie nationale", cette foire voit la participation de 420 exposants nationaux composés de 135 entreprises publiques et plus de 280 sociétés privées, sur une superficie de 16.500 m2.