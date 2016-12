La France en alerte maximale

Les autorités françaises ont renforcé la sécurité dans toutes les villes après l'attaque au camion qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi en Allemagne. Face au niveau élevé de la menace, "nous avons un niveau et un plan de mobilisation et de vigilance particulièrement élevé aussi", a expliqué mardi le président français, François Hollande, tout en indiquant que les consignes avaient déjà été données afin de "sécuriser autant que possible tous les lieux, et notamment les marchés de Noël ou autres rassemblements".