Six dans une collision entre un bus et un camion à Ain-Oussara

Six personnes ont trouvé la mort et 37 autres blessés suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion porte containers, qui s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à Djelfa, selon la Protection civile. L’accident, dont l’origine reste pour l'heure inconnue, a eu lieu, d’après la même source, sur un tronçon du chemin de wilaya (CW) 167 B reliant les localités de Ain-Oussara et Had Shari, au nord de la wilaya de Djelfa. D’importants moyens ont été dépêchés sur les lieux de l’accident par la Protection civile, dont cinq ambulances et trois engins d’intervention, pour secourir les blessés et dégager les passagers qui sont restés bloqués à l’intérieur du bus, a-t-on signalé.