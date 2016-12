Un chercheur algérien reçoit le Prix scientifique de l'Opaep 2016

Un chercheur algérien, Djamel Harbi, a reçu jeudi au Caire le prix scientifique de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep) pour l'année 2016. A l'issue de l'examen de treize (13) travaux de recherche, la commission d'arbitrage a décidé d'attribuer ce prix à une étude algérienne menée par M. Harbi, et à une étude irakienne faite par Saad Allah El Fathi. Ce prix scientifique a porté sur le thème "recyclage des huiles usagées et son impact économique et environnemental". Pour rappel, la 97ème session de la réunion ministérielle de l'Opaep se tient jeudi au Caire avec la participation du ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa.