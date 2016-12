Quelque 35.000 terroristes neutralisés en Syrie en une année

Quelque 35.000 "terroristes" ont été neutralisés depuis le début des opérations de l'aviation russe en soutien à l'armée gouvernementale syrienne en septembre 2015, a annoncé jeudi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Depuis le début des opérations russes en Syrie, "l'aviation russe a effectué 18.800 sorties et réalisé 71.000 frappes aérienne les infrastructures des terroristes", a indiqué M. Choïgou lors d'une séance de travail avec le président russe Vladimir Poutine. "Ces frappes ont permis de détruire 725 camps d'entraînement des terroristes, 400 usines et ateliers de fabrication d'armes, d'explosifs et de munitions ainsi que 1.500 équipements militaires", a-t-il précisé, cité par le site d'information Russia Today.