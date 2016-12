Au moins 25 morts dans trois attentats à Mossoul

Au moins 25 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées jeudi dans trois attentats à la voiture piégée dans un district récemment libéré de Mossoul, en Irak, ont rapporté des agences. "Trois voitures piégées ont explosé sur un marché et près de postes des forces de sécurité dans le district de Gogjali, dans l'est de Mossoul", que l'armée a récemment repris au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI, Daech), a indiqué une source sécuritaire, citée par les agences. Les forces de sécurité ont bouclé le district et lancé une opération de recherche d'autres voitures piégées qui seraient entrées dans le quartier, a-t-on précisé.