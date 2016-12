Un réseau spécialisé dans le vol de voitures démantelé Alger

Un réseau spécialisé dans le vol de voitures a été démantelé par les services de Sûreté de wilaya d'Alger qui ont procédé à l'arrestation de 3 suspects et la récupération de 19 véhicules, a indiqué le chef de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi au siège de la circonscription administrative de Baraki, le commissaire de police, Menai Khaled a affirmé qu'un réseau spécialisé dans le vol de voitures a été démantelé par les services de Sûreté de wilaya d'Alger qui ont procédé à l'arrestation de 3 mis en cause âgés entre 40 et 60 ans, précisant que le principal suspect était connu des services pour son implication dans des affaires similaires.