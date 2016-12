Washington abat 28 membres d'Al-Qaïda au Yémen

Le Pentagone a annoncé jeudi que les forces américaines ont abattu 28 membres d'Al-Qaïda au Yémen lors de neuf bombardements aériens depuis fin septembre. Les frappes aériennes ont eu lieu entre le 23 septembre et le 13 décembre, a expliqué le commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom). Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) "est une organisation terroriste avec un historique d'attaques contre les Etats-Unis et ses alliés", a affirmé le porte-parole du Centcom, Josh Jacques, dans un communiqué détaillant les dates et lieux de ces bombardements. Les noms des personnes tuées n'ont toutefois pas été fournis. Aqpa et le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont profité du conflit qui ravage le Yémen pour accroitre leur présence notamment dans le sud du pays.