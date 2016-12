Le pétrole Brent recule à moins de 55 dollars à Londres

Les prix du pétrole reculaient vendredi en cours d'échanges européens, affectés par des risques sur la production libyenne et la vigueur du dollar. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 54,37 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 68 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 57 cents à 52,38 dollars. Sur la semaine, les cours de l'or noir sont restés stables cette semaine, le Brent enregistrant une légère baisse tandis que le WTI, qui s'était envolé mercredi, est redescendu pour enregistrer une hausse plus modérée sur la semaine.