Les forces irakiennes déversent 4 millions de lettres de soutien sur Mossoul

L'armée de l'air irakienne a déversé jeudi dans le ciel de Mossoul quatre millions de lettres d"empathie et de soutien" aux habitants de la ville toujours aux mains des terroristes du groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a annoncé la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. "Les lettres d'empathie et de soutien aux habitants de Mossoul ont été écrites par des Irakiens à travers tout le pays", a fait savoir la coalition dans un communiqué. Cette initiative "rassure les habitants de Mossoul, otages de l'EI depuis plus de deux ans, sur le fait qu'ils n'ont pas été oubliés et que le reste de l'Irak est à leurs côtés, attendant de les accueillir en solidarité lorsque l'EI sera défait", a-t-elle poursuivi.