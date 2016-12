Les investissements chinois en Afrique en hausse de 31%

Les investissements directs non financiers des entreprises chinoises en Afrique ont enregistré une hausse de 31% durant les dix premiers mois de l'année courante, totalisant plus de 2,5 milliards de dollars, a annoncé le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Sun Jiwen. Au vu de la situation compliquée de l'économie mondiale, l'augmentation de ces investissements traduit la confiance des entreprises chinoises dans le marché et le développement économique de l'Afrique, ainsi que la capacité de résister aux risques de la coopération commerciale sino-africaine, a-t-il déclaré. Le secteur manufacturier représente toujours une part importante des investissements des entreprises chinoises en Afrique.