Un diplomate britannique accable Londres sur sa politique en Syrie

L'ancien ambassadeur britannique à Damas, Peter Ford, a accablé son pays sur sa politique en Syrie l’accusant d’avoir menti sur la réalité de la situation et d’avoir été dans le faux depuis le début du conflit, ont rapporté vendredi des médias britanniques. Peter Ford qui était ambassadeur du Royaume Uni entre 2003 et 2006, a accusé le Foreign Office d'avoir menti sur la situation en Syrie, d’avoir mal compris le conflit syrien à chaque étape et d’avoir "aggravé la situation" syrienne. Il a estimé que le Royaume-Uni avait "mal interprété" la réalité syrienne et l’avait même "déformée"depuis le début du conflit, citant en exemple l'opposition syrienne que Londres disait "dominée par des soi-disant modérés, alors que ce n’était pas le cas, puisque elle était majoritairement composée de terroristes".