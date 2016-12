Le pétrole au plus haut niveau de l'année à New York

Les cours du pétrole ont terminé à leur plus haut niveau de l'année vendredi à New York grâce à un léger rebond dans les tous derniers échanges d'une séance calme et raccourcie à l'approche de Noël. Le cours de référence américain (WTI) a gagné 7 cents à 53,02 dollars le baril sur le contrat pour livraison en février au New York Mercantile Exchange (Nymex), un niveau qu'il n'avait pas atteint en clôture depuis plus d'un an. "Les marchés pétroliers se sont tranquillement consolidés avant le week-end des fêtes avec de faibles volumes d'ajustements de portefeuilles", a indiqué Tim Evans de Citi.