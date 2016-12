Theresa May appelle à l'unité après le Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a appelé samedi la population à l'unité en 2017, après une année de fortes divisions mises en évidence par le référendum sur le Brexit, dans son premier message de Noël. Elle a déclaré que la Grande-Bretagne avait besoin d'unité et de se bâtir une nouvelle stature internationale à l'occasion de sa sortie de l'Union européenne. Lors d'un référendum en juin, 52% des électeurs britanniques s'étaient prononcés pour une sortie de l'UE, une décision qui a créé un fort clivage entre les partisans et les opposants du Brexit. Les controverses post-référendaires ont dominé le reste de l'année.