Syrie: mesures de sécurité renforcées à Alep

L'armée syrienne et un bataillon de la police militaire russe ont été déployés, vendredi à Alep, pour "assurer la sécurité" et "maintenir l'ordre" dans cette deuxième ville du pays, dont le contrôle total a été repris la veille par Damas des mains des "terroristes". Vendredi matin, les forces gouvernementales ont pénétré dans trois ex-bastions rebelles, Soukkari, Zabdiyé et Al-Machad, où elles n'avaient plus mis les pied depuis quatre ans, rapportent des médias. Les soldats étaient à la recherche d'explosifs et de mines laissés par les rebelles. Dans la matinée, ils ont terminé leurs opérations de ratissage sur les grandes artères mais poursuivaient leur avancée dans les rues adjacentes, a-t-on indiqué.