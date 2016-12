Yémen : sept enfants tués par une frappe aérienne

Au moins neuf personnes, dont sept enfants, ont été tuées dans une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite dans la nuit de vendredi à samedi sur leur maison à Ibb, une province du sud-ouest du Yémen, ont annoncé des sources concordantes. La frappe a eu lieu vers minuit, décimant une famille et détruisant sa maison, ont indiqué des sources militaires et des témoins, cités par des agences. D'après les secouristes et les habitants du quartier, l'extraction des corps des décombres a pris une heure.