Bangladesh: une kamikaze se fait exploser

Une femme liée à un groupe terroriste au Bangladesh a actionné sa veste explosive lors d'une opération de police samedi à Dacca, blessant l'enfant qu'elle portait dans ses bras et tuant un autre terroriste, a indiqué la police. "Deux terroristes ont été tués, dont une femme qui a actionné une veste explosive", a déclaré le porte-parole de la police, Masudur Rahman. Ayant bénéficié de renseignements, les forces de sécurité ont encerclé un appartement à Dacca pendant plus de douze heures et ont échangé des coups de feu avec des terroristes qui y étaient retranchés.