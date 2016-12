Algérie télécom : lancement du service WICI à M’sila et Bousaâda

La direction opérationnelle d’Algérie Télécom (AT) de la wilaya de M’sila a lancé un nouveau service, appelé la technique WICI, a-t-on appris samedi des responsables de ce secteur. Ce service permet aux citoyens d’accéder à l’Internet, via smartphone, tablette ou PC portable, à la faveur d’un réseau sans fil après l’acquisition de cartes de recharge WICI auprès d’un point de vente d’AT a précisé la même source. Le service WICI sera disponible, dans une première étape, aux quartiers En-nasr et Ouaâouaâ Madani au chef lieu de wilaya et le jardin El Wiam de la ville de Bousaâda, selon la même source.