Sonatrach investit plus de 9 milliards de dollars annuellement

Sonatrach consacre entre 2015 et 2021 des investissements annuels de plus de 9 milliards de dollars équivalent dans les projets d’exploration et d’exploitation, et représentant 65% des investissements totaux de la compagnie, a indiqué samedi à Rhourde Nouss (Illizi) le vice-président de l'activité exploration et production au sein du groupe, Salah Mekmouche. "Plus de 25% de ces investissements sont apportés par les partenaires étrangers de Sonatrach", a indiqué M. Mekmouche à la presse à l’issue de sa visite au complexe gazier de Rhourde Nouss. Une partie de ces investissements, a permis de livrer en 2016 plus de 250 puits d'hydrocarbures alors qu’environ 290 autres puits seront réceptionnés en 2017. "Nous avons pu atteindre nos objectifs avec les mêmes moyens de forage ce qui relève la performance de la compagnie", s’est félicité le responsable.