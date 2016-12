Skikda : protestation de jeunes diplômés

Plusieurs dizaines de protestataires, jeunes diplômés des universités et instituts de la wilaya Skikda ont bloqué samedi l’accès de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université 20 août 1955 aux candidats au concours d’accès à l’Institut algérien du pétrole (IAP) et la Compagnie nationale Sonatrach. Les protestataires ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié d’"opacité" entourant, selon eux, l’élaboration de la liste des candidats retenus pour le concours d’accès à l’IAP et "la marginalisation des jeunes de la région" (Skikda).