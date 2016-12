Syrie: douze membres de Daech tués

Douze éléments du groupe terroriste Daech ont été tués samedi à Al-Bab dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate menée dans le nord de la Syrie, a annoncé dimanche l'état-major de l'armée (TSK). Un total de 140 cibles du groupe autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) ont été pilonnés par les forces armées turques dont 134 par l'artillerie ayant fait trois tués et six autres cibles visées par les avions de chasse et ayant éliminé neuf éléments, a ajouté la même source. Deux combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) ont péri dans les combats contre les terroristes.