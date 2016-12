Mali: Paris confirme l'enlèvement d'une Française

Les autorités françaises confirment l'enlèvement samedi à Gao (Mali) d'une Française, Sophie Pétronin, dirigeant une ONG d'aide à l'enfance, a indiqué dimanche dans un communiqué le ministère français des Affaires étrangères. Les autorités françaises, "en lien avec les autorités maliennes, sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible, notre compatriote", a indiqué le porte-parole du quai d'Orsay Romain Nadal.