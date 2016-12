Poutine et Rohani saluent la "victoire" à Alep

Les présidents iranien et russe, Hassan Rohani et Vladimir Poutine, ont salué la "victoire de l'armée syrienne contre les terroristes à Alep" lors d'un entretien téléphonique samedi soir, a rapporté dimanche le site de la présidence iranienne. "La victoire de l'armée syrienne a pour message que les terroristes ne peuvent atteindre leurs objectifs", a déclaré le président iranien. "Il faut empêcher que les terroristes utilisent le cessez-le-feu pour reprendre des forces et créer de nouvelles bases dans d'autres régions en Syrie". Selon le communiqué officiel, le président Poutine a également "salué la victoire de l'armée syrienne" en ajoutant que "la coopération entre Téhéran et Moscou (...) allait se poursuivre".