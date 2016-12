24 contrebandiers arrêtés dans le sud du pays

Vingt-quatre contrebandiers ont été arrêtés samedi dans le sud du pays, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont saisi des véhicules, des denrées alimentaires et d'autres objets, indique dimanche un communiqué du Ministère de la défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de lÆArmée nationale populaire ont appréhendé, le 24 décembre 2016, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire) 24 contrebandiers et saisi 5 véhicules tout-terrain, un camion, 13,25 tonnes de denrées alimentaires, 5 détecteurs de métaux, 4 marteaux piqueurs, 3 groupes électrogènes et 2 téléphones satellitaires", note la même source.