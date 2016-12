Justice : entrée en vigueur du bracelet électronique

L'utilisation du bracelet électronique à été lancée officiellement dimanche au tribunal de Tipasa dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réforme et de modernisation de la justice par le recours aux technologies de l'information et de la communication, a annoncé le directeur général de la modernisation au ministère de la Justice, Abdelhakim Akka, précisant qu'il s'agissait d'une première dans le monde arabe et d'une deuxième expérience en Afrique. L'utilisation du bracelet électronique qui entre dans le cadre du contrôle judiciaire vise à renforcer le caractère exceptionnel de la détention préventive qui est très critiquée dans tous les pays du monde car étant en contradiction avec la règle de la présomption d'innocence, selon les précisions du Procureur général de la cour de Tipasa, Ghris Kebir.