Pékin teste un nouvel avion de combat

La Chine a testé en vol un nouveau prototype d'avion de combat furtif, rapporte lundi la presse officielle. Cette version améliorée du FC-31 Gyrfalcon, précédemment connu sous l'appellation J-31, a effectué un vol inaugural vendredi à Shenyang (nord-est), où l'appareil est mis au point par le constructeur public Aviation Industry Corp of China (Avic), précise le quotidien de langue anglaise China Daily. Un premier prototype du FC-31 avait fait son vol inaugural en octobre 2012, rappelle le China Daily. En comparaison, "le nouvel FC-31 semble avoir de meilleures capacités furtives, des équipements électroniques améliorés et une plus grande capacité de transport en terme de charge utile", selon Wu Peixin, un spécialiste cité par le journal.