Pologne : l'opposition poursuit ses protestations durant Noël

Une dizaine de députés polonais d'opposition ont poursuivi samedi et dimanche au Parlement, leurs protestations contre la politique des conservateurs au pouvoir, qu'ils accusent de détruire la démocratie. Le mouvement de protestation a été déclenché il y a une semaine contre la tentative du pouvoir de restreindre drastiquement les libertés de la presse parlementaire. Les députés d'opposition ont alors bloqué la tribune et ils s'y relaient toujours depuis. Suite à cela, la majorité conservatrice a déplacé les débats dans une autre salle, privant partiellement l'opposition d'accès et en tenant plusieurs votes, dont celui sur le budget 2017.