Difficultés à accéder à la propriété immobilière pour les Londoniens

Les aspirants à la propriété immobilière londoniens vont devoir économiser leur salaire pendant 15 mois pour l'achat d'une maison dans la capitale, révèle un rapport publié récemment à Londres. Ce rapport, publié par l'Association des gouvernements locaux (LGA), met en lumière l'escalade des problèmes empêchant d'accéder à la propriété immobilière, et révèle que la proportion de moins de 25 ans propriétaires de leur maison en Grande-Bretagne a été réduit de plus de la moitié en 20 ans. Une nouvelle analyse de la LGA révèle que près de la moitié (46%) de la totalité des personnes de moins de 25 ans étaient propriétaires de leur maison il y a 20 ans. Une génération plus tard, 20% seulement des jeunes de 25 ans ont réussi à franchir le cap de la propriété immobilière actuellement.