Tanzanie: sept personnes tuées par une épidémie de choléra

Au moins sept personnes ont péri suite à une épidémie de choléra dans la région centrale de Dodoma, en Tanzanie, ont indiqué les autorités dimanche. Les autorités de la région ont ainsi interdit dès dimanche la vente d'aliments sur le bord de la rue et d'autres endroits lors de la saison des fêtes. James Kiologwe, médecin en chef de la région de Dodoma, a indiqué qu'au moins 329 personnes ont contracté cette maladie lors de la dernière épidémie. Il a averti que si aucune mesure n'est prise, la région entière risquerait d'être affectée. "J'exhorte le public à être plus prudent lors de la saison festive, à éviter de manger avec négligence dans la rue et à maintenir l'hygiène, puisque la maladie pourrait se propager davantage si nous ne respectons pas les normes sanitaires", a noté M. Kiologwe.