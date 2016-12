25 terroristes de Daech éliminés à Palmyre

Au moins 25 éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) ont été abattus par les forces gouvernementales syriennes à Palmyre, dans le centre de la Syrie, a rapporté lundi l'agence de presse syrienne SANA. "De violents affrontements ont opposé les forces gouvernementales et les terroristes dans la banlieue ouest de la ville antique de Palmyre", a indiqué une source sécuritaire syrienne, citée par SANA. "25 terroristes ont été neutralisés et plusieurs dizaines d'autres blessés", a-t-elle précisé. L'agence a également rapporté la destruction d'armes et de munition qui étaient en la possession des terroristes.