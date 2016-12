Plus de 2.000 terroristes saoudiens dans des zones de conflit

Plus de 2.000 terroristes saoudiens opèrent dans des zones de conflit, principalement en Syrie, a rapporté lundi un journal saoudien, citant le ministère de l'Intérieur. "Les Saoudiens dont il a été prouvé qu'ils se trouvent actuellement dans des zones de conflit sont au nombre de 2.093", a déclaré le porte-parole, du ministère de l'Intérieur, Mansour al-Turki, au quotidien saoudien "Al-Hayat". "Plus de 70% de (ces) Saoudiens ayant rejoint des groupes terroristes se trouvent en Syrie, soit 1.540 personnes", a-t-il indiqué, précisant que 147 autres sont présents au Yémen, 31 en Afghanistan et au Pakistan, et seulement cinq en Irak.