Barack Obama se dit "sûr" qu'il aurait remporté un 3ème mandat

Le président américain sortant, Barack Obama, s'est dit "sûr" qu'il aurait remporté un troisième mandat si la Constitution lui avait permis d'être une nouvelle fois candidat. Dans un entretien au podcast "The Axe Files" animé par son ancien proche conseiller David Axelrod et produit par CNN et l'université de Chicago, M. Obama a rejeté les critiques affirmant que sa vision pour les Etats-Unis n'avait été qu'un rêve: "J'ai confiance en cette vision, parce que je suis sûr que si je m'étais représenté et que je l'avais expliquée, je pense que j'aurais mobilisé une majorité d'Américains pour s'y rallier".