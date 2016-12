54.450 individus poursuivis pour des crimes terroristes sur la base de données

Le ministre de la Justice a révélé, hier à Alger que plus de 54.450 individus poursuivis pour des crimes terroristes étaient portés sur la base de données de son département ministériel, au 21 décembre dernier. M. Louh a expliqué que son ministère avait mis en place une base de données centralisée et sécurisée pour les individus poursuivis pour crime terroristes dans le cadre de ses démarches visant la promotion de la gestion judiciaire et administrative et pour faciliter le suivi des listes des individus poursuivis pour des faits à caractère terroriste y compris ceux ayant bénéficier des mesures de la loi sur le réconciliation nationale. Il a expliqué que les juridictions compétentes signaient électroniquement les interdictions, les prorogations ou la levée d'interdiction au niveau d'une application de gestion du dossier judiciaire qui sont envoyées au services de police judiciaire pour permettre à ce corps de les consulter instantanément.