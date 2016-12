Tunisie: une cellule terroriste démantelée à Jendouba

Une cellule terroriste composée de trois membres, dont une femme, a été démantelée dimanche à la cité Zahoua (délégation de Jendouba Nord), par l'unité d'enquête et de recherche de la Garde nationale tunisienne de Jendouba, selon les autorités tunisiennes. Selon un communiqué du ministère tunisien de l'Intérieur, "les trois éléments ont avoué être en contact sur le réseau social Telegram avec les terroristes retranchés sur les hauteurs de Jendouba et du Kef." Ils ont également avoué avoir des liens avec des membres de l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI) en Syrie et en Libye.