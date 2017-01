Mobilis met en place une nouvelle solution de convergence

L'opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, a procédé durant les dernières 24 heures, à la mise en place d'une nouvelle solution de convergence de son système, afin d’améliorer sa gamme de produits et de répondre avec des offres plus fluides et plus adaptées aux souhaits de ses clients, indique un communiqué de cet opérateur public. A cet effet, Mobilis informe sa clientèle de "la possibilité de perturbations" sur le trafic pendant cette opération "hautement complexe" et se réjouit de la réalisation de cette opération par une "jeune équipe technique" en un "temps record" et sans "aucun incident" sur le réseau.