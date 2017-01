Accident de la route: 4 personnes décédées et 14 blessées en 24 H

4personnes sont décédées et 14 autres ont été blessées dans six accidents de la circulation routière survenus en une journée, à travers le territoire national, selon un bilan établi par la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tlemcen avec deux personnes décédées et trois autres blessées, suite à l'entrée en collision d'un véhicule léger et un train de transport de voyageur, survenu sur un passage à niveau non gardé au lieu-dit, Taghalimt, dans la commune de Sidi Medjahed, dans la daïra de Béni Boussaid, a précisé la même source.