Brésil: onze personnes tuées près de Sao Paulo

Au moins 11 personnes ont été tuées lorsqu'un homme a ouvert le feu sur des invités à une fête privée à Campinas, au nord de Sao Paulo, rapporte, dimanche, l'agence de presse brésilienne "Agencia Brasil". L'assaillant s'est incrusté à la fête peu après minuit tuant son ex-femme, son fils âgé de huit ans et plusieurs convives avant de retourner l'arme contre lui et mettre fin à ses jours, précise la même source qui cite la police. La séparation entre l'assaillant et son ex-femme semble être à l'origine de ce "drame passionnel", rapporte de son côté le quotidien "Folha de Sao Paulo", relevant que trois personnes ont survécu à la fusillade. Au total, 15 personnes ont été touchées et plusieurs d'entre elles sont encore dans un état grave, poursuit le quotidien.