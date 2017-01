Les forces irakiennes à l’assaut de Daech à Mossoul

Les forces armées irakiennes ont resserré dimanche l'étau sur la ville de Mossoul après d'intenses combats contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), au quatrième jour d'une nouvelle poussée destinée à reprendre la partie orientale de la ville, a annoncé l'armée irakienne. Les combats les plus violents se sont déroulés dans la partie sud-est de la ville, où la Police fédérale et les troupes de la 9e Division blindée ont affronté les extrémistes de l'EI, et ont réussi à pénétrer dans les quartiers de Yafa et de Younis al-Sab'awi, et à reprendre l'artère stratégique de Siteen, selon un communiqué du Commandement opérationnel conjoint irakien. Les troupes ont également continué à combattre dans les trois quartiers voisins d'al-Entisar, al-Salam et al-Shaimaa, et ont repris plusieurs bâtiments à l'ennemi, a ajouté le communiqué.