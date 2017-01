Niger : six membres de Boko Haram tués dans un accrochage

Au moins deux soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque du groupe terroriste Boko Haram à Marouwa dans la région de Diffa (extrême sud-est), a-t-on indiqué dimanche de source sécuritaire. Six terroristes ont par ailleurs trouvé la mort. Cette attaque survient au lendemain de l'appel lancé par le président nigérien Mahamadou Issoufou aux extrémistes de Boko Haram, leur enjoignant de déposer les armes et de se rendre, et quelques jours après la reddition le 28 décembre de 31 membres du groupe terroriste dans la région de Diffa. Le gouvernement nigérien a décidé d'accorder une amnistie à ces jeunes militants, leur promettant de suivre un programme de déradicalisation et un autre de réinsertion économique.